Залізнична аварія в Курганській області: 11 вагонів зійшли з рейок

Про це у Telegram повідомила пресслужба російської Південно-Уральської залізниці
19 червня о 12:14 за місцевим часом у Курганській області Росії сталося серйозне залізничне лихо: з рейок зійшли 11 вагонів вантажного потяга. Про це повідомила пресслужба Південно-Уральської залізниці у Telegram.
Аварія трапилася на станції Каргапілля, на ділянці між Каменськом-Уральським та Курганом. Відомо, що вагони, які зійшли з рейок, були порожніми. Для ліквідації наслідків інциденту на місце події були направлені відновлювальні поїзди.
На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.
“На час проведення відновлювальних робіт рух поїздів дільницею Каменськ-Уральський – Курган припинено. Причини аварії встановлюються.”
У зв’язку з аварією Уральська транспортна прокуратура Росії ініціювала перевірку дотримання законодавства щодо безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту.
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