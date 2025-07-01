Франція відхилила вотум недовіри уряду Байру через пенсійну реформу

Як повідомляє медіа BFMTV
Національна асамблея Франції не підтримала вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Франсуа Байру, який був ініційований соціалістами через невдачу в переговорах щодо пенсійної реформи. Цю інформацію підтвердили BFMTV та France24.
Соціалісти не змогли зібрати необхідну кількість голосів для оголошення недовіри, оскільки не отримали підтримки від партії “Національне об’єднання” на чолі з Марін Ле Пен. За вотум проголосували лише 189 депутатів, тоді як для його ухвалення потрібно було мінімум 289 голосів.
Критика на адресу прем’єр-міністра з боку соціалістів стосувалася його рішення не вносити до парламенту законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 64 років, що залишилося без обговорення та голосування.
Франсуа Байру не має більшості у нижній палаті парламенту, що підкреслює його вразливість та втрату підтримки соціалістів, на яких він раніше сподівався для збереження влади.
“Осуд уряду сьогодні не піде на користь французькому народу.”
Ле Пен також зазначила, що її партія зосередиться на бюджеті, запропонованому урядом Байру. “Національне об’єднання” не виключає можливості використати свій вплив у парламенті для голосування проти бюджету на 2026 рік, як це сталося з попередником Байру, Мішелем Барньє, восени минулого року.
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