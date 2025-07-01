Франція відхилила вотум недовіри уряду Байру через пенсійну реформу

Як повідомляє медіа BFMTV

Національна асамблея Франції не підтримала вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Франсуа Байру, який був ініційований соціалістами через невдачу в переговорах щодо пенсійної реформи. Цю інформацію підтвердили BFMTV та France24.

Соціалісти не змогли зібрати необхідну кількість голосів для оголошення недовіри, оскільки не отримали підтримки від партії “Національне об’єднання” на чолі з Марін Ле Пен. За вотум проголосували лише 189 депутатів, тоді як для його ухвалення потрібно було мінімум 289 голосів.

Критика на адресу прем’єр-міністра з боку соціалістів стосувалася його рішення не вносити до парламенту законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 64 років, що залишилося без обговорення та голосування.

Франсуа Байру не має більшості у нижній палаті парламенту, що підкреслює його вразливість та втрату підтримки соціалістів, на яких він раніше сподівався для збереження влади.

“Осуд уряду сьогодні не піде на користь французькому народу.” – Марін Ле Пен

Ле Пен також зазначила, що її партія зосередиться на бюджеті, запропонованому урядом Байру. “Національне об’єднання” не виключає можливості використати свій вплив у парламенті для голосування проти бюджету на 2026 рік, як це сталося з попередником Байру, Мішелем Барньє, восени минулого року.