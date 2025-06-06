Французькі компанії запускають виробництво дронів в Україні для військових

Повідомляє міністр оборони Франції Себастьін Лекорню, пише в Le Monde

Французькі компанії, що спеціалізуються на автомобілебудуванні та обороні, планують розпочати виробництво дронів в Україні. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню під час ефіру на телеканалі LCI.

Лекорню зазначив, що це співробітництво стане вигідним для обох країн.

“Ми розпочнемо абсолютно нове партнерство, у межах якого велика компанія, що виготовляє французькі автомобілі – я не називаю її, бо вона сама має це оголосити – об’єднається з французьким оборонним підприємством, щоб створити виробничі лінії в Україні для виробництва дронів.” – Себастьєн Лекорню

Хоча тип дронів поки що не розкривається, відомо, що вони будуть призначені для українських військових. Крім того, ці безпілотники також використовуватимуться французькими збройними силами для тактичної та оперативної підготовки, що відповідає умовам війни в Україні.

Лекорню підкреслив, що українська сторона поділиться своїм досвідом використання дронів у бойових умовах. Він також зазначив, що для роботи на виробничих лініях в Україні не планується залучати французьких громадян.

“Українці кращі за нас у здатності розробляти дрони та, що важливіше, у формуванні відповідної доктрини.” – Себастьєн Лекорню

Згідно з інформацією, Україна має намір у 2025 році використовувати понад 4,5 мільйона дронів, які здатні знищувати близько 70% російської техніки на фронті. Французька армія, що має кілька тисяч безпілотників, прагне наздогнати Україну в цій важливій сфері.