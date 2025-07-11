Розслідування втручання у алгоритми соцмережі X у Франції

Про це французьке видання Le Figaro

Французька національна жандармерія ініціювала розслідування, яке стосується змін в алгоритмах соціальної мережі X, раніше відомої як Twitter, що належить Ілону Маску. Влада підозрює, що ці зміни могли бути частиною іноземного втручання у внутрішні справи Франції.

Згідно з інформацією, опублікованою у французькому виданні Le Figaro, розслідування охоплює як компанію-власника соцмережі, так і її керівників, які можуть бути притягнуті до відповідальності як фізичні особи.

Французька прокуратура вважає, що керівництво компанії свідомо втручалося в алгоритми соцмережі, змінюючи відображення контенту для французьких користувачів у січні 2025 року, з метою впливу на політичну ситуацію в країні.

Крім того, правоохоронці вважають, що алгоритми соцмережі навмисно просувають контент, що містить ненависть, зокрема, гомофобні, расистські та політично упереджені матеріали.

Французькі правоохоронні органи звинувачують керівництво соцмережі X у серйозних правопорушеннях, зокрема, у втручанні в роботу автоматизованої системи обробки даних організованим угрупованням, а також у шахрайському вилученні даних з цієї системи.