Винищувачі Mirage 2000 з Франції створили тризуб над Чорним морем

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook
Винищувачі Mirage 2000 з Військово-повітряних сил Франції провели вражаючий демонстраційний політ над Чорним морем, під час якого їхній маршрут утворив силует тризуба – символ державного герба України.
Цю інформацію оприлюднило Командування Повітряних сил Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.
Траєкторію польоту вдалося зафіксувати на популярних платформах моніторингу, таких як Flightradar24. Цей символічний маршрут швидко привернув увагу мільйонів користувачів по всьому світу, з’явившись у стрічках соціальних мереж, новинних медіа та на екранах смартфонів, зазначили в командуванні.
“Цей жест – не лише прояв солідарності, а й демонстрація стратегічного партнерства з Україною.”
Крім того, у Повітряних силах висловили вдячність Франції за її публічну підтримку та готовність до спільних дій в рамках міжнародної коаліції.
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