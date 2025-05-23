Про це пише Le Figaro

Міністерство внутрішніх справ Франції опублікувало детальний звіт, що складається з 76 сторінок, про діяльність організації “Брати-мусульмани”. Цю організацію звинувачують у спробах поширення політичного ісламізму в західних країнах, про що повідомляє Le Figaro.

У квітні 2024 року група високопрофесійних держслужбовців отримала завдання провести всебічне дослідження, щоб задокументувати реальність політичного ісламізму у Франції. У звіті детально розглядаються історія, методи та масштаби впливу “Братів-мусульман” на французьке суспільство через асоціації, ісламські навчальні заклади та мечеті.

Автори звіту підкреслюють “тактичну непрозорість” організації та її наміри щодо “реісламізації” мусульманських громад, а також можливість сприяння сепаратизму чи підривній діяльності. Особливу увагу приділено використанню соціальних мереж для поширення радикальних ідей і дискредитації принципів світської держави.

Згідно з висновками авторів, “Брати-мусульмани” свідомо маніпулюють актуальними темами, щоб представити французьку державу як ісламофобну. Президент Франції Еммануель Макрон, ознайомившись із звітом на Раді оборони, висловив сподівання на конкретні рішення, які відповідатимуть “серйозності виявлених фактів”. Він закликав до розробки ефективних пропозицій у відповідь на загрози, описані в документі.

Звіт “Брати-мусульмани та політичний ісламізм у Франції” вже порівнюють з подібними розслідуваннями, проведеними в інших західних країнах, які визнали цю організацію потенційною загрозою національній безпеці.

Організація “Брати-мусульмани” була заснована у 1928 році і є міжнародною релігійно-політичною асоціацією. Вона виступала за відновлення халіфату, життя в якому регулювалося б нормами Корану. Після революції в Єгипті 2011 року та перемоги Мухаммеда Мурсі на президентських виборах 2012 року “Брати-мусульмани” стали однією з провідних політичних сил у країні.

Однак після масових протестів проти ісламістського курсу президента Мурсі, єгипетські військові 3 липня 2013 року здійснили переворот і арештували Мурсі. У Франції “Брати-мусульмани” є неформальним, але впливовим ідеологічним рухом, який, за оцінками французьких чиновників та аналітиків, становить загрозу для національної єдності.

Держава постійно намагається виявляти та блокувати інституційні мережі цієї організації, не забороняючи при цьому саму ідеологію.