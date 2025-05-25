Підпал підстанції спричинив відключення електроенергії на Лазурному узбережжі Франції

Про це повідомляє BBC

25 травня у Франції сталося друге за два дні відключення електроенергії на Лазурному узбережжі. Цього разу причиною аварії стала нічна пожежа в Ніцці, яка, за попередніми даними, могла бути спричинена підпалом. Інформацію про це підтвердили численні джерела, зокрема BBC та The Washington Post.

Аварія на підстанції сталася близько 02:00 ночі, внаслідок чого без електрики залишилися щонайменше 45 000 домогосподарств. Відключення електроенергії призвело до зупинки руху трамваїв, а також до вимкнення електрики в аеропорту Ніцца Лазурний Берег. Компанія Enedis повідомила, що електропостачання було відновлено до 5:30 ранку.

Згідно з інформацією BBC, поліція виявила сліди шин та зламані двері на підстанції, розташованій у західній частині Ніцци. Заступник мера міста Гаель Нофрі зазначив, що пожежа, ймовірно, має кримінальне походження.

У зв’язку з цим прокуратура Ніцци відкрила справу за фактом “організованого підпалу”, про що повідомляє The Washington Post.

Міський голова Ніцци Крістіан Естрозі в соціальних мережах рішуче засудив ці зловмисні дії, які впливають на всю країну. Він також доручив забезпечити охорону критичної енергетичної інфраструктури в місті, підкресливши, що такі дії можуть мати серйозні наслідки, особливо для лікарень. “Доки винних не спіймають, ми залишатимемося в стані підвищеної готовності”, – наголосив Естрозі під час брифінгу.

На даний момент правоохоронці не виявили зв’язку між цим інцидентом і попереднім відключенням електроенергії, яке сталося 24 травня і порушило роботу Канн у день завершення Каннського кінофестивалю.

Відключення електроенергії в Каннах призвело до перерви в програмі фестивалю, оскільки без світла залишилися близько 1600 домогосподарств у Каннах та сусідніх містах. Прокурори та місцева влада підтвердили, що вимкнення електроенергії, яке тривало понад п’ять годин, було спричинене підпалом підстанції, що постачає електрику місту.

Електропостачання в Каннах було відновлено за кілька годин до того, як зірки почали виходити на червону доріжку, що стало важливим моментом для організаторів фестивалю.