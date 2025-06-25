У Франції відкрили стадіон імені українського героя Олександра Цебрія

Як повідомила посадовиця у фейсбуці Ірина Плетньова

У французькому містечку Рюмії-сюр-Сен відбулося урочисте відкриття стадіону, який отримав ім’я на честь Олександра Цебрія, ексмера Умані, що загинув на війні. Цю важливу подію відвідала чинна міська голова Умані Ірина Плетньова, яка поділилася враженнями на своїй сторінці у фейсбуці.

“Під час офіційного візиту до міста-побратима Рюмії-сюр-Сен (Франція) відбулася надзвичайно зворушлива та символічна подія – відкриття стадіону, названого на честь уманця, воїна-захисника, Героя України Олександра Цебрія.” – Ірина Плетньова

Табличка з ім’ям Олександра Цебрія на стадіоні стала символом підтримки України. Ірина Плетньова зазначила, що цей спортивний об’єкт є проявом глибокої поваги до українського народу, який бореться за свою свободу.

“Спортивний об’єкт є жестом глибокої поваги, підтримки та солідарності з Україною, яка бореться за свою свободу. Ім’я українського Героя на французькій землі є знаком, що правда та відвага не мають кордонів.” – Ірина Плетньова

Під час свого візиту Ірина Плетньова також відвідала гуманітарний склад у Рюмії-сюр-Сен, де французи організовують допомогу для українців. Вона підкреслила, що з усіх куточків Франції надходить значна кількість гуманітарної підтримки, яка потім відправляється до Умані та інших українських міст.