Американський подкастер Лекс Фрідман, який недавно записав інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що Зеленський не продемонстрував бажання вести мирні переговори з Росією. Тепер Фрідман хоче взяти інтерв’ю у президента РФ Володимира Путіна.

Про це Фрідман сказав в інтерв’ю з історикинею Дженніфер Бернс на Youtube.

“Я надав президенту усі можливості продемонструвати бажання вести переговори, розуміючи, що і Трамп, і Путін почують цю розмову. Але я не думаю, що він скористався цими можливостями. Замість цього він грубо висловлювався про Володимира Путіна. Це цілком зрозуміло, але контрпродуктивно для (мирних) переговорів”, – сказав він.

Фрідман вважає, що досягнення миру потребує компромісів, аби уникнути нових смертей. Він наголосив, що лідери мають ставитися серйозно один до одного.

“Якщо ти думаєш, що президент іншої країни (Путін) повністю божевільний, тоді буде дуже складно домовитися з ним. Тобі необхідно дивитися на нього як на серйозну людину, яка любить свою країну і своїх людей”, — пояснив Фрідман.

Також Фрідман повідомив, що планує зустрітися з Путіним у Кремлі.

“Я, мабуть, візьму інтерв’ю у Володимира Путіна в Росії, в Кремлі. Я розумію ризики і приймаю їх. Ризики для мене неважливі. Я просто хочу зробити свій скромний вклад у спробу досягти миру”.

Фрідман зазначив, що отримав чимало критики через інтерв’ю із Зеленським, однак не погоджується з нею. Він стверджує, що ретельно підготувався до зустрічі.

“Я прочитав і прослухав багато матеріалів за період 2022–2024 років. Я проводив по 8 годин на день, читаючи і зосереджено досліджуючи”, — запевнив подкастер.

Фрідман виступає за тривалий мир, хоча розуміє людей, які втратили рідних через війну і вимагають справедливості. Він вважає, що нинішній момент є слушним для початку мирних переговорів між Україною та Росією.

Нагадаємо, під час понад трьохгодинного інтерв’ю із Зеленським президент України згадав, що перед повномасштабним вторгненням просив США запровадити превентивні санкції проти Росії, а не залякувати нею в разі нападу. Зеленський назвав це “х*йнею”.