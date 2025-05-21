Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, висловився про ситуацію в Україні, зазначивши, що не спостерігає жодних ознак швидкого завершення війни, розв’язаної Росією. Ці коментарі він зробив 21 травня в Берліні, підкреслюючи серйозність ситуації.

Мерц акцентував увагу на важливості дипломатичних зусиль, які наразі ведуться у Ватикані, як єдиного шляху до миру. Він також наголосив на необхідності активної та сильної ролі Німеччини у мирних ініціативах, що можуть сприяти стабілізації регіону.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп висловлював оптимізм щодо можливого завершення конфлікту, посилаючись на свою двогодинну телефонну розмову з Володимиром Путіним, яка відбулася 19 травня. Трамп вважає, що війна не має прямого відношення до США, проте Америка прагне сприяти її закінченню.

Водночас, держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Конгресі не зміг назвати Путіна воєнним злочинцем, пояснивши це тим, що США ведуть переговори з російським лідером. Ці заяви викликають обговорення щодо підходів до вирішення конфлікту та ролі міжнародної спільноти у цьому процесі.