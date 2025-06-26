Евакуація з прифронтової Гаврилівки: понад 720 дітей вивезено

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У прифронтовій Гаврилівці триває процес евакуації місцевих жителів. Нещодавно волонтери вивезли три родини, які проживають на одній вулиці. Ольга, одна з мешканок, вирішила залишити своє житло після четвертого обстрілу, що вразив сусідні будинки. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, станом на 25 червня з прифронтових територій Синельниківського району евакуювали понад 720 дітей.

Ірина, ще одна жителька Гаврилівки, згадала про недавню атаку російських військ на її вулицю, під час якої снаряди падали на сусідні городи. Вона розповіла, як у той момент шукала притулку у родичів.

“Три вибухи у нас було. Зразу у фірточку і впала там під хатою. Відчуваю, лежу, як мішок просто впала. Я прикипіла до тієї землі. Це дуже страшно, ось зараз навіть емоції беруть.” – Ірина

Ірина зазначила, що російські війська вже вчетверте атакують їхню вулицю. Разом з чоловіком вони вирішили зібрати речі та евакуюватися, хоча останніми днями обстрілів не було.

“Треба виїжджати. Не перед добром ця тиша. Дивимося, що ближче і ближче підступають, то страшно… Ховаємося в будинки, щоб тільки не бути на вулиці. Небезпечно, треба виїжджати.” – Ірина

Поряд з Іриною її брат вантажить сумки в евакуаційний бус. Він також виїжджає разом з дружиною та донькою, зазначаючи, що в селі майже немає роботи, а магазини закриваються.

“Людей працювало – не вистачало. Гараж був 150 машин, зараз залишилося 5 чи 6. Посіяно ось у степу і пшениця, і ячмінь, і горох. Все треба прибирати, якщо дадуть. Якщо не попалять.” – Віктор

Дружина Віктора, Любов, розповіла, що більшість речей вже вивезли, але покидати рідне село їй важко. Вони переїжджають до родичів у Петропавлівську громаду, але чи повернуться назад – невідомо.

“На цій вулиці я родилася і живу вже 42 роки. Цього не передати словами. Скільки прожити – і все кинути. Ой, ще корова залишилася, до останнього сподіваємося, а може все буде добре.” – Любов

Разом з ними евакуюється й подружжя сусідів. Ольга розповіла, що снаряд впав у сотні метрах від їхнього дому, внаслідок чого в будинку вилетіли всі вікна, а двері та дах зазнали пошкоджень.

“У домі була. Ну як, падала на підлогу. Ось так – вже гупає і я все. Прилітав і КАБ, і касетні були, і дрони падали, ‘шахеди’. І розвідувальний був.” – Ольга

Ольга з чоловіком вирушають до Дніпра, де живе їхній син. За словами Олександра, представника гуманітарної місії, заявки на евакуацію з прифронтових громад приймаються щодня.