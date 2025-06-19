Психологічна підтримка військових на передовій: досвід Руслана Янгаєва

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Руслан Янгаєв, військовий психолог з 17-річним досвідом, приєднався до Збройних сил України у 2022 році, коли російські війська наблизилися до його дому в Харкові. Через зупинку транспорту йому довелося пройти 12 км пішки до військкомату. Спочатку він служив командиром роти, а згодом очолив загін добровольців під час штурму. За свою мужність Руслан отримав Орден Богдана Хмельницького III ступеня. Наразі він працює безпосередньо з бійцями на передовій, де вони мають лише 2-3 години для сну.

У розмові з Українським Радіо Харкова майор Янгаєв поділився особливостями психологічної підтримки військових, які вирушають на передові позиції, а також розповів про роботу з тими, хто повернувся з фронту, і про допомогу людям, які переживають втрату.

Серед найпоширеніших проблем, з якими звертаються військові, – це страх і труднощі в сімейних стосунках. «Страх – це нормально, кожна людина боїться. Якщо хтось каже, що не боїться, це неправда, бо інстинкт самозбереження – найголовніший захист», – зазначає психолог.

Основна діяльність військового психолога полягає у постійному спілкуванні з особовим складом, особливо з сержантами, які є першою лінією підтримки. Нерозв’язані проблеми можуть накопичуватися і призводити до серйозних психологічних криз, тому важливо вчасно спілкуватися з бійцями та допомагати вирішувати як особисті, так і службові питання.

Перед кожним бойовим виходом психолог детально інформує військових про план дій, умови та супровід, що допомагає знизити тривожність. Для зменшення стресу використовуються прості техніки, такі як контрольоване дихання з подовженими вдихами і видихами, а також забезпечення фізіологічних потреб – їжа і питво, наприклад, енергетичні батончики чи цукерки.

Руслан Янгаєв підкреслює, що багато бійців уникають звернення до психологів, особливо якщо ті приїжджають ззовні. Ефективна робота можлива лише тоді, коли психолог постійно перебуває серед військових і підтримує з ними тісний контакт.

Важливою порадою для мобілізованих є знайти власну мотивацію, адже не кожен воює за країну, але кожен має близьких, яких хоче захистити. Щодо ветеранів, які повернулися, важливо, щоб родина не вимагала від них негайних змін, а проявляла терпіння, любов і повагу, адаптуючись до нової особистості.

Щодо вживання алкоголю, психолог попереджає, що це не є ефективним способом зняття стресу, а навпаки може призвести до небезпечних наслідків, особливо для тих, хто повернувся з бойових дій.

В Україні спостерігається катастрофічний брак військових психологів, і кваліфіковані спеціалісти одразу ж залучаються до служби. Командири не пред’являють претензій психологам за випадки суїцидів серед бійців, але кожен інцидент ретельно розслідується.

Руслан вважає, що його підтримує думка про рідних і бажання захистити їх від ворога. Він наголошує, що у війську не працюють довготривалі психологічні методи, такі як гештальт чи психоаналіз, оскільки часу немає – потрібні швидкі рішення і миттєва підтримка перед бойовими завданнями.