У п'ятницю, 11 вересня, у столичному Палаці спорту відбувався концерт гурту “Океан Ельзи”. Після концерту представники ТЦК та СП почали перевірку військово-облікових документів у військовозобов’язаних, а деяких чоловіків затримали. Журналісти звернулись за коментарем цих подій до вокаліста Святослава Вакарчука.

У коментарі ТСН Вакарчук, як не дивно, оминув увагою затримання чоловіків мобілізаційного віку на своєму концерті.

“У нас сьогодні день народження, я сподіваюсь, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка”, – сказав лідер “Океану Ельзи”.

Зауважимо, що Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв надав схвальну оцінку перевіркам ТЦК та СП, які вони проводять у рамках публічних або масових заходів, а також у барах і ресторанах. Він наголосив на тому, що “вітає такі перевірки” й вважає, що вони мають бути “наскрізними й постійними”.