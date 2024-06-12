Про це заявив голова комітету Олександр Завітневич в інтерв’ю ВВС.
“В якомусь вигляді, я думаю, воно точно буде”, — сказав він.
Як зазначив депутат від “Слуги народу”, суспільство розкололося в питанні економічного бронювання, “щоб ми не ділили на бідних і багатих”.
“Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт”, — сказав він.
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