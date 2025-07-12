Затримання кримських татар у Криму та за кордоном: нові репресії ФСБ

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook
На території Криму ФСБ затримала кілька кримських татар, які повернулися на півострів, щоб відвідати своїх рідних, які живуть в умовах окупації. Наразі не відомо, які саме звинувачення були висунуті затриманим.
Про це повідомив Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, у своїй публікації в Facebook.
“Останніми днями стало відомо про кілька затримань кримських татар, які після тривалої відсутності в Криму вирішили навідати своїх літніх батьків або хворих родичів. На жаль, ми не знаємо всіх обставин і суті висунутих звинувачень, оскільки родичі затриманих налякані фсб-шниками і уникають контактів.”
Чубаров підкреслює, що такі поїздки на окупований півострів є вкрай небезпечними для кримських татар.
“Очевидно, що будь-який кримський татарин чи кримська татарка, які довгий час були відсутні на півострові, стають об’єктом особливої уваги з боку російських карателів.”
Кримськотатарський ресурсний центр також повідомляє, що Росія продовжує надсилати так звані “червоні повідомлення” в Інтерпол. Нещодавно стало відомо про затримання 33-річного кримського татарина Ільнура Шагаєва в Франції за запитом ФСБ РФ.
Ільнур разом із родиною виїхав з Криму ще до початку повномасштабної війни та отримав тимчасовий захист в Ірландії. Затримання відбулося під час посадки на пором до Великої Британії.
Голова КРЦ Ескендер Барієв зазначає, що Росія намагається використовувати Інтерпол для арешту кримських татар з метою їх подальшого переслідування, щоб люди, не маючи інформації, могли бути затримані під час подорожей і згодом екстрадовані до РФ.
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