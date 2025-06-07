Китай як загроза для безпеки Росії: розвіддані ФСБ 2024

Доступ до документів отримало видання The New York Times

Російські спецслужби, зокрема розвідувальне управління ФСБ, вважають Китай серйозною загрозою для національної безпеки. Це підтверджують внутрішні документи, які свідчать про активні спроби Китаю вербувати російських шпигунів, отримувати секретні військові технології та стежити за діями російських військових у контексті війни в Україні.

Видання отримало доступ до цих документів, які датуються кінцем 2023 – початком 2024 року. Журналісти підтвердили їхню автентичність, показавши їх представникам розвідки.

У документах детально викладені інтереси китайської розвідки в Росії. По-перше, Китай цікавить стратегія Росії у війні проти України, а також озброєння та ефективність зброї, що використовується країнами Європи та США. Особливу увагу китайські розвідники приділяють безпілотникам і системам зв’язку, що пов’язано з тим, що Китай не брав участі у війнах з часів війни у В’єтнамі.

По-друге, Китай прагне отримати російські розробки у сфері стратегічної авіації, можливо, плануючи залучити російських інженерів та розробників на свій бік.

По-третє, у Центральній Азії Китай реалізує нову стратегію впливу на регіон, який традиційно вважається сферою впливу Росії. Хоча з документів не зовсім зрозуміло, чи має Китай намір витіснити Росію, країна вже активно впроваджує свою політику, зокрема в Узбекистані.

ФСБ також підозрює Китай у “зазіханнях” на території Далекого Сходу Росії та в Арктиці. В російській розвідці вважають, що в Китаї існують групи, які шукають історичні корені країни на Далекому Сході та підбурюють настрої щодо територіальних претензій. В Арктиці Китай бачить великий потенціал для розвитку інфраструктури гірничобудівних компаній і видобутку корисних копалин, очікуючи, що Росія звернеться до нього за інвестиціями через санкції, які ускладнюють підтримку інфраструктури в цьому регіоні.

ФСБ описує свої дії проти китайської розвідки як “напружені”. Документи свідчать, що Китай активно використовує ситуацію, коли Росія зосередила всі свої ресурси на війні в Україні. Китай вербує чиновників, бізнесменів, вчених, розробників, журналістів та експертів, близьких до російської влади, для просування своїх інтересів.

Китай ретельно перевіряє своїх агентів, які повертаються з Росії, та уважно стежить за російськими студентами, що навчаються в Китаї. Водночас Росія не довіряє Китаю, і ФСБ проводить контррозвідувальні заходи проти росіян, яких вербують китайські спецслужби.

Проте дії ФСБ обмежені через політику “дружби” з Китаєм, яку активно просувають російські високопосадовці, включаючи президента Володимира Путіна. Це ускладнює можливість відкрито називати Китай “ворогом” у звітах. Якщо китайські спецслужби дійсно здійснюють загрозливі для Росії дії, їх документальне відображення потребує дозволу вищого керівництва.