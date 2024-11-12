Про це у коментарі Суспільному сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

За даними ФСБ, українська розвідка намагалася завербувати російського військового пілота, щоб він перегнав повітряне судно на територію України.

У відповідь на це представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що подібні повідомлення — це чергова інформаційно-психологічна операція (ІПСО), спрямована на російських військових льотчиків.

“Дана інформація ФСБ РФ є не більше ніж чергове ІПСО російських спецслужб і неправдивою заявою російської пропаганди”, – зазначив Юсов.

Юсов підкреслив, що подібні заяви мають на меті залякати російських військових, щоб вони уникали контактів з українською розвідкою. За його словами, серед російських льотчиків спостерігаються ознаки деморалізації через злочинні накази, які вони отримують. Це, за його словами, призводить до зростання депресивних настроїв, алкоголізму та навіть спроб суїциду.

“Також збільшується кількість охочих не виконувати подібні накази і виходити на контакт, зокрема з українськими спецслужбами. Ми не приховуємо, що така робота ведеться, і є успішні приклади”, – додав Юсов.

Представник української розвідки також нагадав, що для російських військових, які бажають уникнути участі у воєнних злочинах, діє програма “Хочу жити”, яка дозволяє безпечно здатися в полон Україні та отримати гарантії захисту згідно з міжнародним правом.