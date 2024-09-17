Європейський Союз планує надати Україні новий кредитний пакет обсягом до 40 мільярдів євро без участі США, прагнучи уникнути потенційного вето з боку Угорщини.

Про це пише Financial Times, покликаючись на власні джерела.

Згідно з повідомленням, план виділення кредитів має бути реалізований до кінця року. Початково «план А» передбачав залучення Сполучених Штатів, однак через можливе вето Угорщини, Єврокомісія розглядає альтернативні варіанти. Остаточна сума кредиту може варіюватися від 20 до 40 мільярдів євро і залежатиме від консультацій між країнами ЄС.

Раніше, у червні, країни «Великої сімки» домовилися про кредитування України на 50 мільярдів доларів, які мали бути повернуті з прибутків від заморожених російських активів. Проте Угорщина знову блокує цей процес. Тому Брюссель розглядає можливість використання вже існуючих фінансових механізмів, термін дії яких завершується наприкінці року.

ЄС також розраховує компенсувати частину коштів, які спочатку повинні були надійти від США в рамках домовленостей «Великої сімки», якщо адміністрація Байдена не зможе виділити фінансування через наближення виборів.