Оборонні компанії багатьох країн значно збільшили виробництво зброї на тлі війни Росії проти України, але цих зусиль все ще недостатньо, щоб відновити національні запаси і забезпечити Україну необхідною допомогою.

Про це повідомляє Financial Times.

Завод з виробництва боєприпасів у штаті Квінсленд, Австралія, який належить німецькій компанії Rheinmetall та місцевому підряднику NIOA, планує підвищити виробництво на 25% до 55 000 снарядів на рік. Однак підприємство стверджує, що може збільшити виробництво до понад 100 000 снарядів на рік за умови додаткових капітальних інвестицій.

“Так само як і NIOA, інші оборонні компанії в усьому світі збільшують виробництво всього — від боєприпасів до ракетних двигунів і ракет”, — йдеться у матеріалі.

Компанія Rheinmetall також планує підвищити випуск 155-мм боєприпасів за стандартами НАТО — з 100 000 снарядів до лютого 2022 року до 1,1 мільйона на рік до 2027 року.

Шведська компанія Saab повідомила, що її оборонний бізнес, який включає виробництво боєприпасів, вже подвоїв свою потужність до 200 000 одиниць на рік і планує досягти 400 000 у найближчому майбутньому.

Британська дочірня компанія французької групи Thales UK збільшила потужності на своїх заводах в Ірландії, де будує системи ППО ближньої дії Starstreak і збирає протитанкову систему Saab NLAW. Вона планує подвоїти виробничі потужності протягом двох років і ще раз до 2028 року.

Однак проблеми залишаються, зокрема із постачанням сировини, наприклад, бавовняного волокна, необхідного для виробництва нітроцелюлози, яка використовується у снарядах та вибухових речовинах.

Загалом, як зазначає видання, збільшення виробництва зброї все ще обмежується проблемами в ланцюжках поставок. Галузь потребує значно більших інвестицій, щоб Європа могла ефективно протистояти російській агресії та поповнити виснажені запаси.