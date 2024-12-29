У 2024 році аргентинське песо в реальному вираженні зміцнилося найбільше за інші світові валюти. Зокрема, за 11 місяців його зростання склало 44,2% стосовно кошика валют торгових партнерів з урахуванням тризначної інфляції, що вирує в Аргентині.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що зміцнення офіційного курсу аргентинського песо відбулося як на офіційному, так і на нелегальному ринку, де жителі країни змушені купувати долари через обмеження на доступ до офіційного обмінного курсу.

Як наслідок, це призвело до того, що за період із грудня 2023 року до жовтня 2024 року середня зарплата в Аргентині в доларовому вираженні за паралельним курсом збільшилась майже у 2 рази — до $990. До цього курс песо сім років поспіль стабільно знецінювався.

Різке зміцнення аргентинської валюти пов’язують з економічною політикою нового президента Аргентини Хав’єра Мілея, що править країною майже рік.