Росія завербувала щонайменше 200 громадян Ємену для участі у війні проти України, використовуючи обман - їм обіцяли високооплачувану роботу та російське громадянство.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що вербування проводилося через компанію, яка має зв’язки з єменськими хуситами.

Їм обіцяли високооплачувану роботу та російське громадянство, але після прибуття до Росії їх змушували підписувати контракти та включали до складу збройних сил РФ.

Вербування могло розпочатися у липні цього року, адже один із контрактів, який опублікувало видання, має дату 3 липня та підпис начальника центру набору контрактників у Нижньому Новгороді.

“РФ зацікавлена у співпраці з будь-якими угрупованнями, які є ворожими до США в регіоні Червоного моря або на Близькому Сході”, – зазначив керівник Центру стратегічних досліджень у Сані Магед Альмадхаджі, який спеціалізується на ситуації в Ємені.

За словами експерта, хусити організували вербування як частину своєї стратегії зі зміцнення зв’язків із Росією.

У контракті, який опублікувало Financial Times, зазначено, що він підписаний одним із найманців із Ємену. Документ підтверджує, що до лав російської армії могли потрапити сотні людей за допомогою шахрайських методів.

Цей випадок вкотре демонструє прагнення Росії залучати на свій бік будь-які сили, використовуючи маніпуляції та обман, для підтримки своєї війни проти України.