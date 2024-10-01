Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорював із західними партнерами можливі компроміси для врегулювання російсько-української війни, проявляючи більш прагматичний підхід порівняно з попередником Дмитром Кулебою.

Про це пише Financial Times, посилаючись на європейських дипломатів, які брали участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня.

Один із дипломатів відзначив: «ми все більш відкрито говоримо про те, як це закінчиться і від чого Україні доведеться відмовитися, щоб отримати постійну мирну угоду». Він зауважив, що це «значна зміна» у порівнянні з ситуацією пів року тому, коли такі обговорення були фактично під забороною.

Також видання наводить слова інших дипломатів, які помітили «помітний зсув у тональності та змісті дискусій» щодо врегулювання конфлікту в Україні. Вони підкреслюють, що українська сторона стала «більш відкритою» до обговорень про можливе припинення вогню, навіть за умови збереження контролю російських сил над частиною українських територій.

Однак неназваний український посадовець наголошує, що будь-які переговори можуть призвести до «соціальної нестабільності», і «Зеленський це добре усвідомлює». Олександр Мережко, народний депутат і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики, в інтерв’ю FT також зазначив: «завжди буде радикальний сегмент українського суспільства, який називатиме будь-які переговори капітуляцією».

Варто зауважити, що за даними серпневого опитування Фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова, 32% українців вважають, що переговори з Росією можливі лише після звільнення всіх окупованих територій.

Втім, якби мирна угода не передбачала офіційного визнання окупованих територій частиною Росії, але забезпечувала б Україні тривалий мир і захист від подальших загроз, її підтримали б 25,5% респондентів.