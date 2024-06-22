Президент Сербії Александар Вучич в інтерв’ю FT підтвердив, що його країна активно експортує снаряди.
“У нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з ними зрештою роблять – це їхня справа”, – сказав Вучич.
“Навіть якщо я знаю [куди потрапляють снаряди], це не моя справа. Моя справа полягає в тому, щоб ми дотримувалися закону з нашими боєприпасами, щоб ми продавали їх… Я маю піклуватися про своїх людей, і все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі в Києві й у Москві. Це наші брати-слов’яни”, – сказав сербський президент.
Він фактично підтвердив оцінку FT у 800 млн євро, але уточнив, що вона охоплює майбутні постачання: “Можливо, через два-три роки, щось подібне”.
Після розпаду Югославії Сербії дісталась потужна оборонна промисловість. Там виробляють снаряди радянських калібрів, які використовуються в Збройних Силах України.
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