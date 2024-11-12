Про це пише видання Financial Times.
Формулювання плану, за даними видання, консультували партнери України з Європи та США, зокрема впливові представники Республіканської партії.
Джерела, які брали участь у створенні документа, розповіли, що в Плані перемоги Володимира Зеленського окреслено дві ключові ідеї, зважаючи на можливе президентство Трампа. Ці пропозиції було представлено йому під час зустрічі Зеленського з Трампом у Нью-Йорку у вересні.
“Одна з ідей передбачає заміну частини американських військ, дислокованих у Європі, українськими силами після війни”, — йдеться в матеріалі.
Друга пропозиція стосується обміну критично важливими природними ресурсами України із західними партнерами.
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