Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
“Ще одним з важливих пунктів щодо Резерв+ буде можливість онлайн-рекрутингу, можливість переглянути вакансії, які надходять у Збройних Силах України, і подати заявку”, – зазначила вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у додатку “Резерв+” незабаром з’явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.
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