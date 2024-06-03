Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

“Ще одним з важливих пунктів щодо Резерв+ буде можливість онлайн-рекрутингу, можливість переглянути вакансії, які надходять у Збройних Силах України, і подати заявку”, – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у додатку “Резерв+” незабаром з’явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.