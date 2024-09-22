Ексфутболіст збірної України з футболу Анатолій Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти на допомогу Курській області Росії.

Про аукціон повідомила платформа для фанатів російського клубу “Зеніт”.

16 вересня 2024 року Колишній футболіст національної збірної України, луцької “Волині” та донецького “Шахтаря” Анатолій Тимощук передав футболку пітерського футбольного клубу “Зеніт” зі своїм автографом на аукціон, направлений на допомогу Курській області.

“Виготовлена в кольорах блокадної стрічки до матчу в День пам’яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть спрямовані в Курську Область”, – йдеться в благодійному лоті.

Повідомляється, що лот був викуплений за 700 тисяч рублів (приблизно 7500$).

Зазначимо, що Анатолій Тимощук з січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність і позбавлений усіх нагород, серед яких орден “За мужність” III ст. Тимощук неодноразово критикувався в Україні за те, що продовжував працювати у РФ після початку російської збройної агресії проти України 2014 року та повномасштабного військового вторгнення у лютому 2022 року.