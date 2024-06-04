Захисник збірної України та футболіст англійського клубу «Арсенал» Олександр Зінченко пообіцяв придбати житло у Києві для родини переселенців. Їхню домівку у Бахмуті на Донеччині знищили росіяни.

Про це повідомила фандрейзингова платформа United24.

Під час саміту United24 Олександр розповів історію двох братів із Бахмута. Хлопчики Сашко та Артур обожнюють футбол, навіть займалися у команді. Однак російські снаряди знищили будинок їхньої родини.

Сім’я проїхала пів України, поки не опинилася у Києві. Після переїзду хлопців вони почали грати у футбольному клубі “Локомотив”. Нині Сашко, Артур, їхні батьки та дідусь із бабусею живуть разом в орендованій однокімнатній квартирі.

За словами Зінченка, він “побачив у цих хлопцях себе, відчув їхній біль і мрії” та вирішив допомогти. Разом із компанією “Нова пошта” він придбає для родини житло у Києві. Його обере сама родина, розповіли у United24. Наразі пошуки оселі вже тривають.