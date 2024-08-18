17 серпня на під'їзді до Житомира сталася ДТП за участю мікроавтобуса з тренерами та керівництвом футбольного клубу "Ужгород", внаслідок якої постраждали п'ятеро осіб.

Про це повідомила пресслужба ФК “Ужгород”.

Аварія сталася за 100 км до Житомира, де мав відбутися матч Другої ліги з ФК “Полісся-2”. Постраждали головний тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський та лікар Володимир Червіняк, яких госпіталізували.

Також травми отримали фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор Фелікс Ардельянов, але їхні ушкодження були менш серйозними.

Футбольний клуб повідомив, що мікроавтобус після аварії сильно пошкоджений і, ймовірно, не підлягає ремонту.

Команда зазнала психологічного удару напередодні гри, але, незважаючи на це, після тривалих слідчих дій вирушила на вечірнє тренування. “Ужгород” готується вийти на поле в обмеженому складі та прагне продемонструвати свій характер.