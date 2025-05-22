Країни G7 (Група семи) оприлюднили спільну заяву, в якій підтвердили свою рішучу підтримку України та засудили агресію Російської Федерації. У документі зазначається, що заморожені активи Росії залишатимуться заблокованими, поки країна не припинить військові дії та не відшкодує завдані Україні збитки. Цю заяву було опубліковано на офіційному сайті Міністерства фінансів Канади, яка головує у G7 у 2025 році.

Заява підписана міністрами фінансів та керівниками центральних банків країн-членів G7. У ній підкреслюється важливість підтримки України в її прагненні зберегти територіальну цілісність, суверенітет та незалежність. Країни G7 також висловили готовність сприяти встановленню справедливого та тривалого миру в регіоні.

«Ми вітаємо зусилля, спрямовані на досягнення режиму припинення вогню. Якщо домовленості не буде досягнуто, ми розглянемо всі можливі варіанти, включаючи посилення санкцій», – йдеться у спільній заяві.

Крім того, у документі зазначено, що G7 зобов’язуються підтримувати відновлення України після війни, залучаючи інвестиції через двосторонні та багатосторонні ініціативи. Зокрема, країни працюватимуть з урядом України, міжнародними фінансовими установами та страховими компаніями для скасування заборон, які заважають фінансуванню відновлення.

«Ми також домовляємося співпрацювати з Україною, щоб гарантувати, що жодні країни чи організації, які підтримували російську військову машину, не отримають прибуток від реконструкції України», – підкреслюється у заяві.

Саміт G7 у Канаді

У червні 2025 року Канада прийматиме саміт лідерів G7 у Кананаскисі, провінція Альберта. Це буде перша зустріч для нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. Очікується також участь президента України Володимира Зеленського.

Основними темами саміту стануть підтримка України в умовах триваючої агресії РФ, забезпечення глобальної економічної стабільності, цифрова трансформація та управління технологіями, а також боротьба зі зміною клімату і забезпечення енергетичної безпеки.

Канада, як країна-господарка G7 у 2025 році, прагне сприяти конструктивному діалогу та колективним діям для подолання глобальних викликів і підтримки України в цей критичний для неї час.