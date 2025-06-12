Країни G7 готуються знизити ліміт цін на російську нафту до 45 доларів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Згідно з інформацією, отриманою від анонімних джерел, більшість країн G7 готові знизити ліміт цін на російську нафту без попереднього узгодження зі Сполученими Штатами. Лідери цих країн планують зустрітися 15-17 червня в Канаді, щоб обговорити це питання, яке було вперше узгоджене наприкінці 2022 року.

Обмеження цін було введено для того, щоб дозволити продаж російської нафти третім країнам через західні страхові послуги, за умови, що ціна не перевищує 60 доларів за барель. Проте, з падінням світових цін на нафту, це обмеження стало практично неактуальним.

Європейський Союз і Велика Британія вже кілька тижнів наполягають на зниженні ціни і готові самостійно очолити цю ініціативу, отримуючи підтримку від інших європейських країн G7 та Канади.

Джерела вказують на те, що позиція США з цього питання залишається невизначеною, а також неясною є позиція Японії. Європейські країни прагнуть знизити ліміт ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель.

“Європейські країни прагнуть знизити ліміт ціни на нафту з 60 до 45 доларів. Є позитивні сигнали з Канади, Великої Британії та, можливо, Японії. Ми використаємо G7, щоб спробувати залучити США.”

Білий дім поки що не надав коментарів щодо ситуації. За даними джерел, під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Канадських Скелястих горах минулого місяця міністр фінансів США Скотт Бессент залишався невпевненим щодо необхідності зниження обмеження.

Водночас деякі сенатори США, зокрема Ліндсі Грем, висловлюють підтримку ідеї зниження ліміту та наполягають на запровадженні нового жорсткого пакету санкцій проти Росії, включаючи високі тарифи для покупців російської нафти.

Джерела також зазначають, що підтримка США не є обов’язковою для зниження ліміту, оскільки Велика Британія домінує у сфері глобального страхування морських перевезень, а ЄС має вплив на західний танкерний флот, який дотримується правил.

Проте США залишаються важливими у питаннях платежів за нафту в доларах та в банківській системі.

Історія нафтових санкцій проти Росії

На початку липня 2022 року країни “Групи семи” домовилися про зниження цін на російську нафту, створивши спеціальний механізм, який забороняє купувати російську нафту за ціною вище встановленої.

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель. Механізм запрацював з 5 грудня 2022 року.

Після ЄС, країни G7 та Австралія також запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.