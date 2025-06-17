Лідери G7 закликають до миру на Близькому Сході та засуджують Іран

Відповідний документ опублікований на сайті канадського головування у G7

17 червня лідери країн “Групи семи” (G7) оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свою позицію щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. У документі підкреслюється важливість миру та стабільності на Близькому Сході.

Заява була опублікована на офіційному сайті канадського головування у G7. У ній зазначається, що Ізраїль має право на самооборону, а Іран визнано основним джерелом регіональної нестабільності та тероризму.

“Ми послідовно та чітко заявляємо, що Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю. Ми закликаємо до того, щоб розв’язання іранської кризи призвело до більш широкої деескалації бойових дій на Близькому Сході, включаючи припинення вогню в Газі.” – Лідери G7

Лідери G7 також висловили готовність бути уважними до можливих наслідків для міжнародних енергетичних ринків і координувати свої дії з партнерами для забезпечення стабільності на ринку.

Нагадаємо, що 16 червня в канадській провінції Альберта розпочався саміт лідерів G7, до складу якого входять Канада, США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

17 червня на саміті планувалася двостороння зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої мали обговорити перемовний процес, санкції проти Росії та економічні домовленості. Проте 16 червня Трамп вирішив достроково залишити саміт G7.