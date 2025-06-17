Лідери G7 посилюють тиск на Росію для миру в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

16 червня під час зустрічі лідерів G7 було досягнуто згоди, що кожна країна повинна активізувати свої зусилля для посилення тиску на Росію з метою досягнення припинення вогню. Про це стало відомо з джерел, які були присутні на обговореннях.

“Якщо говорити про санкції, наприклад, то європейці зараз обговорюють новий пакет. Канадці активізуються. Британці теж. А США розглядають ініціативу, запропоновану сенатором Гремом. Тож, загалом, у обох випадках – і щодо Ірану, і щодо України – G7 продемонструвала принципову підтримку.” – джерело

Законопроєкт, ініційований сенатором Гремом, передбачає введення 500%-го тарифу на імпорт з будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран та інші товари. Цей законопроєкт вже має понад 80 співавторів у Сенаті.

Лідери G7 також узгодили три основні пункти, що стосуються ситуації в Україні:

G7 продовжить підтримувати мирні ініціативи, започатковані США, з метою досягнення справедливого і тривалого миру.

Лідери підтвердили готовність України до миру без попередніх умов.

Країни G7 підкреслили важливість вивчення всіх можливих варіантів для максимального тиску на Росію, щоб спонукати її до мирних переговорів.

Дводенний саміт “Групи семи” розпочався 16 червня в Канаді. Перед офіційним відкриттям саміту очільники Європейської ради та Єврокомісії закликали лідерів G7 зберігати єдність у підтримці України.