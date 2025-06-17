Лідери G7 посилюють тиск на Росію для миру в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

16 червня під час зустрічі лідерів G7 було досягнуто згоди, що кожна країна повинна активізувати свої зусилля для посилення тиску на Росію з метою досягнення припинення вогню. Про це стало відомо з джерел, які були присутні на обговореннях.

“Якщо говорити про санкції, наприклад, то європейці зараз обговорюють новий пакет. Канадці активізуються. Британці теж. А США розглядають ініціативу, запропоновану сенатором Гремом. Тож, загалом, у обох випадках – і щодо Ірану, і щодо України – G7 продемонструвала принципову підтримку.”

– джерело

Законопроєкт, ініційований сенатором Гремом, передбачає введення 500%-го тарифу на імпорт з будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран та інші товари. Цей законопроєкт вже має понад 80 співавторів у Сенаті.

Лідери G7 також узгодили три основні пункти, що стосуються ситуації в Україні:

  • G7 продовжить підтримувати мирні ініціативи, започатковані США, з метою досягнення справедливого і тривалого миру.
  • Лідери підтвердили готовність України до миру без попередніх умов.
  • Країни G7 підкреслили важливість вивчення всіх можливих варіантів для максимального тиску на Росію, щоб спонукати її до мирних переговорів.

Дводенний саміт “Групи семи” розпочався 16 червня в Канаді. Перед офіційним відкриттям саміту очільники Європейської ради та Єврокомісії закликали лідерів G7 зберігати єдність у підтримці України.

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