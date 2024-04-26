Але лідери G7 хочуть більше пропозицій від ЄС щодо можливостей використання арештованих активів країни-агресора.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, Reuters.
На запитання, чи перенесення відсотків за активами РФ для випуску облігацій або кредитів для України — головний варіант, міністр фінансів відповіла:
“Це варіант, який ми обговорювали. Лідери “Великої сімки” попросили нас надати їм низку варіантів. Європейці зробили дуже конструктивний крок — більшість російських активів, які зберігаються в Бельгії тепер конвертовано в готівку, і Euroclear отримує відсотки з цих активів”.
За словами глави Мінфіну США, Європейський союз погодився відокремити ці інтереси та рухатися вперед у цьому напрямку. Такий підхід може бути широко підтриманий країнами, які стурбовані конфіскацією активів.
Відомо, що з початку повномасштабного вторгенення Росії в Україну країни Заходу заморозили понад 300 мільярдів доларів російських активів.
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