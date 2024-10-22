Країни G7 мають намір зберегти замороженими російські суверенні активи навіть після завершення війни в Україні.

Про це повідомляє японське видання Nikkei, посилаючись на декілька джерел у G7, включаючи високопосадовців ЄС.

Зазначається, що цього місяця лідери G7 випустять заяву, в якій зазначать, що російські суверенні активи залишаться замороженими, поки Росія не відшкодує Україні завдані збитки.

“Ми… підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться іммобілізованими доти, доки Росія не припинить свою агресію, і не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні”, – йдеться в проєкті заяви лідерів, підготовленому цьогорічним головою, Італією.