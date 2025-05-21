Країни “Великої сімки” розпочали активні переговори щодо можливого введення тарифів на імпорт дешевих товарів з Китаю, а також розглядають зміни в обмеженнях цін на російську нафту. Про це стало відомо 20 травня під час відкриття зустрічі G7 у канадському місті Банф, де виступив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

На порядку денному зустрічі стоять питання спільних дій у відповідь на надмірне виробництво та продаж китайських товарів за зниженими цінами. Учасники обговорюють можливості обмеження китайського експорту, який, на думку західних країн, негативно впливає на місцеве виробництво.

Західні країни все частіше звинувачують китайські платформи, такі як Temu та Shein, у перенасиченні ринку низьковартісними товарами. Європейський Союз розглядає можливість введення фіксованих мит на невеликі посилки з-за кордону, а Франція вже висловила підтримку таким заходам. Подібні ініціативи також обговорюють Велика Британія та Японія.

Згідно з даними Bloomberg, США залишаються основним ринком для китайського дрібнооптового експорту. У минулому році до США надійшла чверть всього обсягу китайського експорту на суму 94 мільярди доларів. У березні цього року кількість посилок до США зросла на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, оскільки споживачі намагалися замовити товари до введення нових мит. Очікується, що обсяги такої торгівлі зменшаться в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що в квітні 2025 року адміністрація президента Трампа підвищила тарифи на китайські товари до 145%, що призвело до відповідних заходів з боку Китаю та значного зниження обсягів двосторонньої торгівлі. Це викликало занепокоєння щодо впливу на глобальну економіку та інфляційний тиск у США.

Цього місяця країни домовилися про 90-денне призупинення дії додаткових мит: США знизили тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай – зі 125% до 10% на американські товари.

Крім обговорення китайських товарів, учасники зустрічі G7 також розглядають можливість зміни граничної ціни на російську нафту, яка наразі становить 60 доларів за барель. Міністр фінансів України Сергій Марченко підкреслив важливість зниження ціни, щоб завдати удару по російській економіці.

Він зазначив: “Це гарна нагода переглянути існуюче обмеження цін”. Проте позиція США залишається невизначеною після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним, під час якої американський лідер охарактеризував бесіду як “чудову” і порушив тему потенційної торгової співпраці з Росією після закінчення війни в Україні. Це викликало розчарування серед європейських лідерів, які сприйняли такі заяви як “пропагандистську” перемогу для Путіна.

Нещодавно Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на боротьбу з “тіньовим флотом” танкерів, які допомагають обходити нафтові обмеження. Однак будь-яке зниження граничної ціни на російську нафту можливе лише за згодою всіх країн G7.