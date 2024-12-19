Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлених з перебігом переговорів.
Серед варіантів — повна заборона на обробку російської нафти або зниження цінової стелі з 60 до 40 доларів за барель.
Це рішення має на меті збільшити тиск на Росію, оскільки вона активно обходить санкції, використовуючи тіньовий флот танкерів для постачання нафти в нові ринки, зокрема в Азію.
G7 також наклала санкції на десятки суден і компаній, причетних до таких тіньових операцій. Крім того, низка європейських країн посилила перевірки суден, які перевозять російську нафту.
Цінова стеля була введена з метою обмежити доходи Росії від продажу нафти, одночасно не допускати різкого зростання цін на нафту у світі. Однак, з огляду на прогнози про глобальний надлишок нафти в 2025 році, союзники України готові до більш рішучих кроків.
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