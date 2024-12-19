Країни "Групи семи" обговорюють можливість зменшення цінового обмеження на російську нафту, щоб зменшити здатність Москви фінансувати війну в Україні. Переговори тривають, і ще не досягнуто консенсусу щодо наступних кроків.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлених з перебігом переговорів.

Серед варіантів — повна заборона на обробку російської нафти або зниження цінової стелі з 60 до 40 доларів за барель.

Це рішення має на меті збільшити тиск на Росію, оскільки вона активно обходить санкції, використовуючи тіньовий флот танкерів для постачання нафти в нові ринки, зокрема в Азію.

G7 також наклала санкції на десятки суден і компаній, причетних до таких тіньових операцій. Крім того, низка європейських країн посилила перевірки суден, які перевозять російську нафту.

Цінова стеля була введена з метою обмежити доходи Росії від продажу нафти, одночасно не допускати різкого зростання цін на нафту у світі. Однак, з огляду на прогнози про глобальний надлишок нафти в 2025 році, союзники України готові до більш рішучих кроків.