Саміт G7 у Канаді: мир в Україні, безпека та економічний розвиток

У коментарі неназваний німецький чиновник повідомляє на Reuters, що санкції проти Росії можуть стати темою переговорів.

У канадському курортному містечку Кананаскіс розпочався саміт G7, на якому зібралися лідери семи провідних економік світу: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США. Серед учасників також будуть представники Європейського Союзу та запрошені гості, зокрема президент України Володимир Зеленський, який планує провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Цей саміт є першим для нового прем’єра Канади та для Трампа після його повернення до Білого дому.

Основні теми цьогорічної зустрічі включають досягнення справедливого миру для України, питання безпеки, економічного розвитку та цифрових технологій.

Для участі Трампа в саміті канадський уряд ухвалив спеціальне розпорядження, яке надає імунітет іноземним лідерам, оскільки за канадським законодавством особам, засудженим за тяжкі злочини, заборонено в’їзд. Трамп був визнаний винним у справі про фальсифікацію документів, але його команда подала апеляцію.

Прем’єр-міністр Марк Карні визначив три ключові пріоритети саміту: зміцнення миру і безпеки, розвиток енергетичної безпеки та цифрової трансформації, а також створення партнерств майбутнього через залучення інвестицій і розвиток інфраструктури. Особливу увагу буде приділено підтримці України та інших регіонів, що переживають конфлікти.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив намір обговорити з Трампом питання санкцій проти Росії, а також економічну співпрацю. Він також підкреслив важливість досягнення домовленостей щодо закупівлі зброї у США.

Згідно з інформацією Reuters, серед країн G7 існує готовність знизити обмеження цін на російську нафту, навіть якщо США відмовляться від цього кроку. Європейські країни наполягають на зниженні верхньої межі ціни з 60 до 45 доларів за барель, що було запропоновано в 18-му пакеті санкцій ЄС.

Саміт G7 у Канаді також нагадує про минулі торговельні суперечки між Канадою та США. Дональд Трамп раніше критикував канадські мита на імпорт, зокрема на молочну продукцію, і пропонував скасувати всі тарифи. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні вже заявив, що країна не продається, на що Трамп відповів: “Ніколи не кажи ніколи”.

Глобальна торгівля стане однією з ключових тем саміту. Експерти сподіваються, що лідери зможуть переконати Трампа знизити митні бар’єри, уклавши взаємовигідні угоди.

Цьогорічний саміт може завершитися без спільного фінального комюніке через розбіжності між США та іншими учасниками, зокрема щодо українського питання. Канадська сторона прагне уникнути повторення ситуації 2018 року, коли Трамп вийшов зі спільного комюніке.

“Щодо цьогорічного саміту G7, сьогодні адміністрація Трампа майже напевне вважає, що відсутність угоди краща за погану угоду.” – Кейтлін Велш, колишня в.о. директора в Офісі глобальної продовольчої безпеки Держдепартаменту США

Традиційно комюніке демонструє єдність учасників щодо глобальних викликів, хоча не має юридичної сили. Минулорічний документ містив зобов’язання підтримувати Україну, боротися зі зміною клімату та сприяти гендерній рівності.