Саміт G7 в Альберті 2025: ключові теми та підтримка України

Про це повідомляє CBC News.

У канадській провінції Альберта стартував саміт “Групи семи” (G7), в якому беруть участь лідери Канади, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Японії. Зустріч проходить 16-17 червня в мальовничому регіоні Кананаскіс, розташованому в Скелястих горах.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відкрив саміт, привітавши учасників та провівши кілька двосторонніх переговорів.

“Ми зібралися в один із тих поворотних моментів в історії. Протягом наступних двох днів ми проведемо відкриті та відверті дискусії. Ми можемо не дійти згоди з кожного питання, але там, де ми співпрацюватимемо, ми зробимо великі зміни для наших громадян та для всього світу.” – Марк Карні

Згідно з порядком денним, 16 червня заплановано чотири робочі сесії для лідерів G7. Теми обговорення включають “Глобальні економічні перспективи”, “Економічне зростання, безпека та стійкість”, “Забезпечення безпеки громад” та “Зробимо світ безпечним”.

Наступного дня, 17 червня, зустріч розпочнеться з офіційного привітання запрошених лідерів, після чого відбудеться робочий сніданок, присвячений темі “Сильна та суверенна Україна”.

Пізніше заплановано фінальну сесію G7, спільну фотографію лідерів, робочий ланч на тему “Енергетична безпека” та пресконференцію голови саміту.

Перед початком саміту лідери Європейської ради та Єврокомісії закликали учасників “Групи семи” зберігати єдність у підтримці України.