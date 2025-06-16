Лідери ЄС закликають G7 підтримувати Україну на саміті 2025

Трансля засначуває, що під час саміту Reuters

Перед початком саміту G7, керівники Європейської ради та Єврокомісії закликали лідерів “Групи семи” зберігати єдність у підтримці України. Цю інформацію повідомила кореспондентка.

Голова Євроради Антоніо Кошта під час пресконференції наголосив на необхідності єдності лідерів G7 у “рішучості підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України”. Він підкреслив важливість продовження військової та фінансової допомоги, створення умов для сталого миру з довгостроковими гарантіями безпеки, а також посилення санкційного тиску на Росію.

“Це означає підтримку мирних ініціатив, які очолюють Сполучені Штати, створення умов для сталого миру, включаючи довгострокові гарантії безпеки, подальше надання військової та фінансової допомоги Україні, посилення її обороноздатності, стримування майбутньої агресії, сприяння швидкій відбудові, а також посилення тиску на Росію шляхом додаткових санкцій, що обмежать її здатність вести війну, і наполягання на безумовному припиненні вогню.” – Антоніо Кошта

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також закликала країни G7 приєднатися до 18-го пакета санкцій ЄС:

“Щоб досягти миру на основі сили, ми маємо посилити тиск на Росію, аби забезпечити справжнє припинення вогню, привести її за стіл переговорів і покласти край цій війні. Санкції – ключовий елемент цього.” – Урсула фон дер Ляєн

Вона також зазначила, що завдяки санкціям G7 та ЄС, доходи Росії від нафти й газу зменшилися майже на 80% з початку повномасштабного вторгнення:

“На сьогоднішній день Європейський Союз та його держави-члени мобілізували близько 150 мільярдів євро для України. Як G7, ми вже повинні планувати підтримку на 2026 рік і далі”.

Урсула фон дер Ляєн також анонсувала участь президента України Володимира Зеленського у саміті 17 червня.

“Президент Зеленський приєднається до нас післязавтра. Він виявив готовність погодитися на безумовне припинення вогню. Президент Путін, навпаки, посилив атаки на Україну.” – Урсула фон дер Ляєн

Що відомо про саміт G7 в Канаді

У червні 2025 року Канада приймає саміт лідерів “Групи семи” (G7) у Кананаскисі, Альберта. Це перший саміт для нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. У саміті також візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Основні теми саміту включають:

Підтримка України в умовах російської агресії;

Глобальна економічна стабільність і зростання;

Цифрова трансформація та управління технологіями;

Боротьба зі зміною клімату та забезпечення енергетичної безпеки.

Канада, яка головує в G7 у 2025 році, прагне сприяти конструктивному діалогу та колективним діям для вирішення глобальних викликів.