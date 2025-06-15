Канцлер Мерц про конфлікт Іран-Ізраїль та війну в Україні на саміті G7

Про це Фрідріх Мерц розповів журналістам напередодні зустрічі G7 у Канаді, передає Tagesschau.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив свої очікування від саміту G7, який відбудеться в Канаді, зокрема щодо обговорення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, а також ситуації в Україні на фоні російсько-української війни. Про це він повідомив журналістам напередодні саміту.

Мерц підкреслив, що іранська ядерна програма є “екзистенційною загрозою для Ізраїля” і наголосив на важливості зупинки агресії з боку Тегерана.

“Іран не повинен розробляти або володіти ядерною зброєю. Ізраїль має право захищати своє існування та безпеку своїх громадян. Тегеран повинен негайно припинити бомбардування цивільних об’єктів в Ізраїлі. Інші держави регіону не повинні стати театрами воєнних дій.” – Фрідріх Мерц

Канцлер вважає, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем стане однією з ключових тем на саміті G7. Також планується обговорення війни Росії проти України, де участь президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте стане важливим сигналом підтримки України.

“Щоб залучити Москву до столу переговорів, потрібен додатковий тиск. Ми хочемо переконати партнерів по G7, і особливо Сполучені Штати, працювати над новими власними заходами.” – Фрідріх Мерц

Саміт G7 заплановано на 15−17 червня у Кананаскисі, Альберта, Канада. Це буде перша зустріч для нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. Очікується, що в заході візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по численних цілях, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури Ірану, заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей, підкресливши, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, хоча Іран стверджує, що серйозних пошкоджень не сталося.

У відповідь на атаки Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах і військових базах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських ударів по своїй території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.