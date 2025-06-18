Підсумки саміту G7: підтримка України та фінансова допомога

Як зазначає офіційна заява прем’єр-міністра Канади Марка Карні

На саміті Групи семи (G7) лідери підписали шість спільних заяв, які охоплюють теми штучного інтелекту, технологій, контрабанди, мігрантів, критичних мінералів та лісових пожеж. Проте документ, що стосується України, не був ухвалений. Цю інформацію повідомила кореспондентка з місця подій.

Під час першого дня зустрічей також планується оприлюднити заяву на підтримку безпеки Ізраїлю, але спільної декларації щодо України не було.

На фінальній пресконференції прем’єр-міністр Канади Марк Карні зазначив, що усна підтримка України була погоджена всіма лідерами і відображена в його підсумковій заяві.

“Учора ввечері за вечерею ми обговорили ці точні формулювання, і вони включені до мого підсумку головуючого. У нас була заява у відповідь на виняткову й динамічну ситуацію в Ірані. Ми зосередились на цьому, і вона була спеціальною.” – Марк Карні

У заяві також йдеться про те, що Канада надасть Україні 5 мільярдів доларів США через механізм надзвичайного кредитування G7, що має на меті пришвидшити фінансову допомогу.

Карні додав, що деякі країни висловлювали бажання надати ще більшу підтримку, ніж зазначено в його підсумковій заяві, але загалом лідери погодилися на важливість підтримки України.

“Визнання важливості ініціативи президента Трампа щодо досягнення тривалого миру – повністю підтримано; ми налаштовані використовувати всі можливі варіанти для максимального тиску на Росію, зокрема фінансові санкції.” – Марк Карні

Він також підкреслив, що лідери G7 визнають, що лише Україна зобов’язалася до безумовного припинення вогню, і Росія повинна зробити те ж саме.

Саміт G7 у канадському Кананаскісі

16 червня в канадській провінції Альберта розпочався саміт лідерів G7. 17 червня планувалася двостороння зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, на якій мали обговорити перемовний процес, санкції проти Росії та економічні домовленості.

Проте 16 червня президент США вирішив достроково залишити саміт G7, а також достроково покинув захід і Зеленський, про що стало відомо з надійних джерел.

Основна увага учасників саміту була зосереджена на підтримці України в умовах війни, посиленні санкцій проти Росії, змінах клімату, безпеці ланцюгів постачання та протидії авторитарним впливам з боку Китаю. Кананаскіс вже вдруге став місцем зустрічі G7, вперше саміт тут відбувся у 2002 році.