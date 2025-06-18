Результати саміту G7 у Канаді: підтримка України та нові санкції проти Росії

Окрім цього, як пише Bloomberg

Саміт Групи семи (G7), що відбувся в Канаді, завершився без підсумкової письмової заяви, проте з усною підтримкою України. Президент Володимир Зеленський взяв участь у спеціальній сесії, присвяченій Україні, та провів ряд двосторонніх зустрічей. Лідери країн G7 підтвердили свої наміри продовжувати підтримку України, але фінального документа не було опубліковано. Розглянемо, які результати приніс цей саміт для України.

Очікувалося, що саміт стане платформою для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, зокрема щодо постачання зброї. Проте Трамп скоротив свій візит і залишив Канаду до прибуття Зеленського. Він взяв участь у панелях, присвячених торгівлі, підписав угоду зі Сполученим Королівством про зниження мит, а потім повернувся до США.

“Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп сьогодні ввечері вирушить звідси після вечері з главами держав.” – Керолайн Лівітт, речниця Білого дому

За інформацією джерел, Трамп залишився на офіційну вечерю, щоб обговорити геополітичні питання, зокрема ізраїльсько-іранський конфлікт і війну в Україні. Лідери G7 висловили обережний оптимізм щодо того, що США розглядають санкції як важливий інструмент тиску на Росію. Усі учасники усно погодилися на необхідність посилення тиску для досягнення припинення вогню.

Проте позиції США та інших країн щодо санкційної політики виявилися різними. Представник уряду Канади зазначив, що Вашингтон наполягав на м’якшому формулюванні заяви, ніж пропонували інші члени G7. Отава не бажала публікувати слабку заяву, що ускладнювало досягнення згоди, зокрема через спроби США домовитися про припинення вогню або мирну угоду між Росією та Україною.

“Не забувайте, ви знаєте, що санкції коштують нам багато грошей. Коли я накладаю санкції на країну, це коштує США багато грошей, величезних грошей. Це не просто, давайте підпишемо документ, в якому йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції – це не так просто. Це не просто вулиця з одностороннім рухом.” – Дональд Трамп, президент США

В результаті саміту лідери G7 підписали шість спільних заяв, що стосуються штучного інтелекту, контрабанди, мігрантів, критичних мінералів, лісових пожеж та підтримки безпеки Ізраїлю. Однак спільної декларації щодо підтримки України не було опубліковано.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні на пресконференції підкреслив, що усна підтримка України міститься у його підсумковій заяві як головуючого. Він зазначив, що лідери погодилися з важливістю підтримки України та максимального тиску на Росію, зокрема через фінансові санкції.

“Визнання важливості ініціативи президента Трампа щодо досягнення тривалого миру – повністю підтримано; ми налаштовані використовувати всі можливі варіанти для максимального тиску на Росію, зокрема фінансові санкції – підтримано; ми визнаємо, що лише Україна зобов’язалася до безумовного припинення вогню – підтримано; і ми всі згодні, що Росія повинна зробити те саме.” – Марк Карні, прем’єр-міністр Канади

Канада також оголосила про нову фінансову допомогу для України, запровадивши один з найбільших пакетів санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення. Нові обмеження торкнулися 77 осіб, 39 організацій, майже 1000 товарів та 201 судна.

Марк Карні повідомив, що Канада надає додаткову військову допомогу, включаючи безпілотники, гелікоптери та боєприпаси на суму понад 2 млрд канадських доларів, а також розподіляє наступний транш кредиту на понад 2 млрд канадських доларів, базуючись на заморожених російських активах.

Велика Британія також оголосила нові санкції проти Росії, які стосуються чотирьох осіб, шести організацій та 20 суден, зокрема нафтових танкерів і морських компаній, що постачають товари до Росії, зокрема електроніку.