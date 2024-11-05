Країни G7 та союзники висловили занепокоєння через розгортання північнокорейських військових у Росії і готують скоординовану реакцію у відповідь.

Про це повідомляє МЗС Японії.

Глави зовнішньополітичних відомств країн G7 разом із партнерами з Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії розмістили спільну заяву на сайті Міністерства закордонних справ Японії.

У документі наголошується, що розміщення солдатів КНДР у Росії та підтримка Пхеньяном російської агресії проти України демонструє відчайдушні спроби Москви компенсувати свої втрати, що може призвести до розширення конфлікту з серйозними наслідками для безпеки у Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

“Кілька тисяч військових КНДР були розгорнуті в Росії. Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру і безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні”, – йдеться у заяві.

Учасники зустрічі різко засудили поглиблення військових відносин між Росією та Північною Кореєю, включаючи закупівлю північнокорейських балістичних ракет Москвою, і закликали КНДР припинити підтримку Росії у війні.

У заяві також висловлено стурбованість можливою передачею Пхеньяну технологій, які мають зв’язок із ядерною зброєю та ракетами.

Міністри підтвердили свою відданість допомозі Україні та заявили, що працюють з іншими міжнародними партнерами над спільними діями у відповідь на нові виклики.