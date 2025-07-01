G7 закликає до відновлення ядерних переговорів з Іраном для миру

Про це заступує в спільній заяві G7 на спільній заяві G7

30 червня міністри закордонних справ країн “Великої сімки” висловили свою підтримку мирному врегулюванню конфлікту між Ізраїлем та Іраном, закликавши до відновлення переговорів щодо ядерної угоди. Це сталося в рамках спільної заяви G7.

У документі зазначається: “Ми знову підтверджуємо, що Ісламська Республіка Іран ніколи не зможе мати ядерної зброї… Ми закликаємо до відновлення переговорів, результатом яких буде всеохопна, перевірена та довгострокова угода, що стосується ядерної програми Ірану.”

Міністри також закликали Іран утриматися від “невиправданої діяльності зі збагачення урану” та закликали всі сторони уникати дій, які можуть призвести до подальшої дестабілізації регіону.

У заяві підкреслюється, що Іран має терміново відновити повну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), відповідно до своїх зобов’язань. Це включає надання перевіреної інформації про весь ядерний матеріал в країні та забезпечення доступу інспекторів.

“Ми підкреслюємо центральну роль Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як наріжного каменю глобального режиму ядерного нерозповсюдження. Важливо, щоб Іран залишався учасником Договору і повністю виконував свої зобов’язання за ним.”

Крім того, міністри G7 засудили заклики в Ірані до арешту та страти Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Іран звинуватив його у зраді через те, що він не засудив атаки на ядерні об’єкти країни, а іранські законодавці проголосували за призупинення співпраці з агентством.

29 червня Рафаель Гроссі заявив, що Іран, ймовірно, зможе розпочати виробництво збагаченого урану протягом кількох місяців, незважаючи на пошкодження ядерних об’єктів внаслідок атак США та Ізраїлю.

Того ж дня президент США Дональд Трамп оголосив, що американські військово-повітряні сили можуть завдати повторних ударів по іранських ядерних об’єктах, якщо з’ясується, що Тегеран зберіг свої можливості щодо збагачення урану.

Згідно з інформацією, адміністрація Трампа та її партнери на Близькому Сході ведуть закриті переговори з Іраном щодо нової угоди, пропонуючи мільярди доларів допомоги та скасування санкцій в обмін на відмову від збагачення урану.

25 червня під час саміту НАТО в Гаазі Трамп заявив, що США можуть укласти нову угоду з Іраном, цього разу щодо всеосяжного миру. Однак Іран заперечив наявність планів щодо відновлення ядерних переговорів зі США.