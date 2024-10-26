Про це йдеться у заяві лідерів країн G7.
Лідери Великої сімки досягли згоди про надання Україні 50 млрд доларів у вигляді позик через механізм надзвичайного прискорення доходів.
«Ці гроші будуть обслуговуватися за рахунок майбутніх надходжень, отриманих від іммобілізації російських суверенних активів згідно з правовими системами G7 і міжнародного права. Виплати коштів планується здійснити через різні канали, включно з бюджетною, військовою та реконструкційною допомогою Україні», ‒ йдеться в повідомленні.
Гроші розподілять кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні. Виплату планують розпочати до кінця 2024 року.
«Ми висловлюємо нашу глибоку вдячність за своєчасну імплементацію цього історичного рішення лідерів G7 міністрами фінансів, які погодили технічне рішення, що забезпечує послідовність, координацію, справедливий розподіл кредитування та солідарність між усіма партнерами G7», – додали у заяві.