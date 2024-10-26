Країни Великої сімки дійшли згоди щодо надання Україні кредиту на близько 50 млрд доларів із заморожених активів РФ.

Про це йдеться у заяві лідерів країн G7.

Лідери Великої сімки досягли згоди про надання Україні 50 млрд доларів у вигляді позик через механізм надзвичайного прискорення доходів.

«Ці гроші будуть обслуговуватися за рахунок майбутніх надходжень, отриманих від іммобілізації російських суверенних активів згідно з правовими системами G7 і міжнародного права. Виплати коштів планується здійснити через різні канали, включно з бюджетною, військовою та реконструкційною допомогою Україні», ‒ йдеться в повідомленні.