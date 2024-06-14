Країни "Великої сімки" (G7) до кінця року нададуть Україні кредит на 50 млрд доларів. Його погасять за рахунок прибутків від російських активів.

Про це йдеться у комюніке лідерів за підсумками саміту G7 в Італії.

Лідери країн “Великої сімки” зазначили, що, як і раніше, хочуть розвіяти думку про те, що час на боці Росії і вона зможе викликати економічний крах України.

“З метою підтримки поточних та майбутніх потреб України у зв’язку з тривалою обороною проти Росії, G7 запустить прискорені надзвичайні кредити (ERA) для України, щоб надати додаткове фінансування у розмірі приблизно 50 мільярдів доларів США до кінця року”, – уточнюється в комюніке.

У документі уточнюється, що кредит погасять за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів у країнах Заходу.

Лідери G7 також підтвердили, що російські активи в їхніх країнах залишаться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не відшкодує завданих Україні збитків (до цього ЄС мав продовжувати заморозку активів окремим рішенням щорічно).

“Ми маємо намір розподіляти це фінансування через різні канали, які спрямовують кошти на військові, бюджетні та реконструкційні потреби України – у рамках наших відповідних правових систем та адміністративних вимог”, – наголошується у комюніке.