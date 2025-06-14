Лицарські звання для відомих британців на честь дня народження короля Чарльза ІІІ

Про це повідомляють ВВС, CNN і Reuters.

На честь офіційного дня народження короля Чарльза ІІІ, британський актор Гері Олдмен, фронтмен гурту The Who Роджер Долтрі, письменниця та лауреатка Букерівської премії Пет Баркер, а також колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем отримали лицарські звання. Цю інформацію підтвердили численні джерела, зокрема ВВС, CNN та Reuters.

Серед інших нагороджених можна відзначити акторку Елейн Пейдж та керамістку Емму Бріджуотер. Загалом, понад 1200 осіб отримали відзнаки за свої досягнення, з яких 48% складають жінки. Наймолодшому нагородженому всього 11 років, а найстаршому – 106. У списку є 19 нових серів та 21 титул дами.

Серед нагороджених – видатні особистості з різних сфер, включаючи мистецтво, політику та спорт, але більшість з них були відзначені за внесок у громадську діяльність, зокрема активісти та благодійники.

Роджер Долтрі, фронтмен рок-гурту The Who, який був заснований у 1960-х роках, отримав лицарське звання за заслуги у благодійності та музиці. Він також є покровителем Фонду боротьби з раком підлітків, відомого своїми щорічними благодійними концертами в Королівському Альберт-холі.

“Я приймаю лицарське звання від імені всіх тих невідомих людей, які працювали над тим, щоб благодійна організація досягла такого успіху.” – Роджер Долтрі

Гері Олдмен, 67-річний актор, відомий за роллю Сіріуса Блека у франшизі “Гаррі Поттер”, отримав лицарське звання за заслуги в драматургії. У 2018 році він здобув “Оскар” за роль Вінстона Черчилля у фільмі “Темні часи”.

Пет Баркер, британська феміністська письменниця, вважається однією з найвпливовіших англійських романісток сучасності. Вона отримала численні нагороди, зокрема Букерівську премію, за свої твори, які досліджують теми спогадів, травм, виживання та відновлення жінок робітничого класу.

У 2012 році трилогія Баркер “Регенерація” була визнана одним із десяти найкращих історичних романів за версією журналу The Observer.

Дама Елейн Пейдж, відома за роль у фільмі “Евіта”, отримала нагороду за заслуги в музиці та благодійності.

“Мені дуже пощастило в житті та кар’єрі, я перебуваю в дуже привілейованому становищі. Коли ти маєш можливість допомагати іншим, це те, що я хотіла зробити.” – Елейн Пейдж

Серед політичних діячів титул дами отримала колишня міністерка кабінету міністрів від Консервативної партії Пенні Мордонт, яка запам’яталася своєю роллю тримачки церемоніального меча на коронації короля у 2023 році.

Відзнаки у Великій Британії присуджуються двічі на рік: в офіційний день народження монарха в червні та на Новий рік. Список нагороджених формує уряд, а затверджує король Чарльз, при цьому номінації розглядають незалежні комісії з різних секторів.