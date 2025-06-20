Вибух газового балона під час атаки дронів у Харківському районі: постраждалі та наслідки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

20 червня в Харківському районі під час ліквідації пожежі, викликаної нічною атакою дронів “Герань-2”, стався вибух газового балона на території виробничого підприємства. Внаслідок цього інциденту постраждав 44-річний рятувальник ДСНС, про що повідомив начальник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко.

За інформацією Борисенка, рятувальник отримав опіки середнього ступеня тяжкості і наразі перебуває в лікарні, де йому надано необхідне лікування.

Крім того, внаслідок атаки безпілотників на Харків постраждали троє осіб, серед яких двоє неповнолітніх дітей. Вони звернулися за медичною допомогою з легкими травмами, такими як порізи від скла та стресова реакція.

Безпілотник “Шахед” влучив у двір між багатоквартирними будинками, що призвело до значного стресу серед мешканців.

У ранковому зведенні начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські безпілотники атакували два населені пункти в Харківському районі. У селищі Коротич було пошкоджено два приватні домогосподарства, знищено п’ять автомобілів, а один чоловік отримав легкі поранення.

У селищі Високому також постраждала жінка, яка отримала легкі травми, але не потребувала шпиталізації, про що повідомляє пресслужба ОВА.