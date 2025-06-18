Трагічний обстріл гуманітарної допомоги в Газі 17 червня 2025

Про це пише Reuters.

17 червня 2025 року в Газі ізраїльські танки обстріляли натовп людей, які чекали на гуманітарну допомогу. Ця жахлива атака призвела до загибелі щонайменше 59 осіб, а понад 200 отримали поранення, згідно з повідомленням агентства Reuters.

Обстріл стався на головній дорозі поблизу Хан-Юніса, де палестинці зібралися в черзі за допомогою. Очевидці розповідають, що було випущено щонайменше два снаряди, коли люди наблизилися до вантажівки з продуктами.

“Люди гинуть, їх розривають на шматки, щоб отримати їжу для своїх дітей. Подивіться на цих людей, всі ці люди розриваються на шматки, щоб отримати борошно, щоб прогодувати своїх дітей.” – Алаа, очевидць

За даними палестинських медиків, це найбільша кількість жертв за один день з моменту відновлення постачання гуманітарної допомоги у травні 2025 року. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що відкрила вогонь, оскільки натовп почав наближатися до вантажівки з допомогою, і наразі перевіряє обставини події.

“Армія оборони Ізраїлю шкодує про будь-яку шкоду, завдану стороннім особам, і працює над тим, щоб мінімізувати шкоду для них, одночасно забезпечуючи безпеку наших військовослужбовців.” – Заява Армії оборони Ізраїлю

Того ж дня внаслідок інших обстрілів загинули ще 14 палестинців, що підвищило загальну кількість загиблих до 73 осіб.

Гуманітарна допомога в основному надходить до Гази через Гуманітарний фонд Гази (GHF), підтримуваний Ізраїлем і США. Цей фонд організовує пункти видачі допомоги в районах, контрольованих ізраїльськими військовими. Проте інцидент 17 червня стався не на пункті GHF, а поблизу складу Всесвітньої продовольчої програми ООН.

ООН критикує систему доставки допомоги через GHF, вважаючи її небезпечною та упередженою. Ізраїль наполягає на необхідності цієї системи для запобігання потраплянню допомоги до бойовиків ХАМАС, хоча сам ХАМАС це заперечує. За даними влади Гази, сотні людей загинули, намагаючись дістатися до пунктів роздачі допомоги GHF.

Огляд ситуації у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив вторгнення на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів і взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та сотень загиблих у палестинському анклаві.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка почала діяти 19 січня. Угода передбачала три етапи, включно з виведенням ізраїльських військ із густонаселених районів Гази та звільненням частини заручників.

Однак 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю оголосили про відновлення бойових дій у Секторі Гази. 17 травня ізраїльська армія розпочала новий наступ із метою ліквідації ХАМАС і звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих у цих бойових діях, які тривають і досі.

30 травня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.