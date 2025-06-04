Закриття гуманітарних центрів у Секторі Гази через бойові дії

Про це повідомляють BBC та Sky News.

4 червня 2025 року центри гуманітарної допомоги в Секторі Гази будуть закриті на один день через попередження ізраїльських військових про те, що дороги, які ведуть до цих об’єктів, вважаються “зонами бойових дій”. Цю інформацію підтвердили BBC та Sky News.

Ізраїльські військові оголосили, що пересування людей по дорогах, що ведуть до розподільчих центрів, заборонено, а також заборонено входити на територію самих центрів.

Гуманітарний фонд Гази (GHF), підтримуваний США та Ізраїлем, повідомив про закриття своїх об’єктів для проведення “оновлення, організаційних робіт та підвищення ефективності”. Відповідно до заяви фонду, доступ до зон розподілу буде обмежено на один день, а з 5 червня центри знову почнуть надавати допомогу.

3 червня ізраїльські військові обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, внаслідок чого загинули щонайменше 27 людей, а десятки отримали поранення поблизу місця розподілу продуктів харчування на півдні Сектору Гази. Раніше, 1 червня, в Рафаху внаслідок подібного інциденту загинули щонайменше 31 особа.

Влада анклаву, контрольована ХАМАС, звинуватила Ізраїль у перетворенні пунктів роздачі допомоги на “смертельні пастки” для цивільних осіб.

Гуманітарна діяльність фонду розпочалася 26 травня, коли були доставлені вантажівки з продуктами харчування до визначених пунктів розподілу. 19 травня Ізраїль оголосив про дозвіл на ввезення “базової кількості продуктів харчування” до Гази, щоб уникнути “кризи голоду” після 10 тижнів блокади.

Ситуація в Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію. Внаслідок військових дій у палестинському анклаві виникла гуманітарна криза, внаслідок якої загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі для своєї безпеки.

15 січня 2025 року між Ізраїлем та ХАМАС було укладено угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода складається з трьох етапів, перший з яких передбачає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення вогню в Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю повідомила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.